Губерниев отметил перемены в поведении Логинова после ЧМ

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил российского биатлониста Александра Логинова за то, что тот начал больше общаться с прессой на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Губерниев отметил перемены в поведении Логинова после ЧМ
  • © Martin Schutt
  • globallookpress.com

«Что касается Саши Логинова, то я хочу сказать ему огромное спасибо, поскольку на этапе Кубка мира в Чехии его словно подменили. Он сам к нам подходит, общается. Возможно, действительно у него были какие-то тараканы в душе по поводу чемпионата мира. Несмотря на критику в его адрес, в том числе от меня, он проявляет открытость в общении. Я надеюсь, что будет принято оптимальное решение по его подготовке», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате». 

На чемпионате мира по биатлону, который проходил в словенской Поклюке, Логинов завоевал одну медаль. В составе сборной России он стал бронзовым призёром в эстафете.

Ранее глава СБР рассказал, при каких условиях Логинов может остаться на самоподготовке.

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