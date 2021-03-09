Глава СБР рассказал, при каких условиях Логинов может остаться на самоподготовке

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о самоподготовке лидера национальной команды Александра Логинова.

«Мы с Логиновым постоянно на связи. Обстоятельно поговорили с ним, когда я приезжал в Поклюку. Он склонен продолжать в межсезонье готовиться индивидуально, но в его программу будет включено обязательное участие в нескольких командных сборах», — цитирует Майгурова Sports.ru.

По его словам, этот вопрос будет решён в марте, когда старший тренер мужской сборной Юрий Каминский представит проект подготовки команды, от которого и будут отталкиваться. Президент СБР подчеркнул, что в случае индивидуальной подготовки Логинова она должна быть понятна в каждом своём аспекте.

«Хотим знать, что и как он делает, когда отправится на сбор, в каких контрольных стартах примет участие. У нас не будет ситуации, когда биатлонист будет предоставлен сам себе», — добавил Майгуров.

Логинов на чемпионате мира стал бронзовым призёром в эстафете. Также в этом сезоне он победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве.

Ранее сообщалось, что Тарьей Бё выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, а Логинов стал 19-м.