Йоханнес Бё считает, что Клебо заслужил золото в лыжном марафоне

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал скандальный эпизод в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе между соотечественником Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым.

«Клебо и Большунов боролись за один и тот же коридор. По мне, Большунов был первым. Но дело в том, что до коридора ещё было метров 20. То есть они боролись за одну и ту же позицию и оказались слишком близко. Да, Большунову не повезло сломать свою палку, но мне кажется, что Клебо заслужил золото», — сказал Бё в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его мнению, сломанная палка является большим разочарованием, но Большунов является хорошим тактиком и должен был предугадать, что ему будет сложно бороться с Клебо в спринте. Биатлонист считает, что оба спортсмена в данной ситуации просто боролись, однако иногда такие эпизоды заканчиваются столкновением.

«Я написал Йоханнесу в Instagram: «Тебе просто не повезло. Жаль, что ты не выиграл золото. Ты его точно заслужил, а жюри приняло неверное решение», — добавил Бё.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее Симен Крюгер назвал абсурдной ситуацию с результатами лыжного марафона на ЧМ.