Крюгер назвал абсурдной ситуацию с результатами лыжного марафона на ЧМ

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился мнением о ситуации с результатами марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«На самом деле ситуация получилась абсурдной. Я с большим уважением отношусь к решению Йоханнеса. Что касается меня, то я всегда буду считать, что в той гонке пришёл к финишу четвёртым. Когда я находился на пьедестале почёта и получал медаль, то чувствовал себя немного не на своём месте. В то же время я полагаю, что провёл хорошую гонку, которой был доволен, но, вероятно, никогда не почувствую, что заслужил эту медаль», — цитирует Крюгера NRK.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен. Крюгер же стал третьим.

Ранее норвежский комментатор отметил, что Клебо нашёл лучший способ закончить ЧМ по лыжным гонкам.