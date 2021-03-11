Норвежский комментатор: Клебо нашёл лучший способ закончить ЧМ по лыжным гонкам

Норвежский спортивный комментатор Ян Петтер Салтведт отреагировал на просьбу Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию на его дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Я очень рад, что Клебо нашёл лучший и правильный способ закончить чемпионат мира. Он выбрал более элегантный путь, чем обращение в FIS. Все понимают, что Клебо недоволен решением жюри, но такое решение поможет сохранить репутацию в глазах публики», — приводит слова Салтведта NRK.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Позже норвежская команда подала апелляцию на дисквалификацию Клебо, но 10 марта Йоханнес заявил, что попросил федерацию отозвать протест.

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что Большунов не отзывал приглашение на свою свадьбу, которое ранее он вручил норвежцу Клебо.