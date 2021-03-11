Тренер сборной России: Большунов не отзывал приглашение Клебо на свадьбу и не собирается этого делать
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«Александр точно не отзывал приглашение. Насколько я знаю, не собирается этого делать, оно остаётся в силе. Его свадьба запланирована на конец апреля. Приедет ли норвежец после этого случая в марафоне? Йоханнес очень опасается коронавируса, это может его остановить. Хотя я не могу залезть к нему в голову. Кто знает, может быть, возьмёт и приедет», — приводит слова Бородавко «Советский спорт».
Клебо был дисквалифицирован за столкновение с Большуновым на финише марафона на 50 км, который проходил на чемпионате мира в Оберстдорфе. Из-за контакта с соперником россиянин, который шёл первым, занял лишь третье место. Впоследствии из-за дисквалификации Клебо Большунов получил серебряную медаль.
Ранее норвежский эксперт отреагировал на отзыв апелляции по дисквалификации Клебо на ЧМ.