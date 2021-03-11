Тренер сборной России: Большунов не отзывал приглашение Клебо на свадьбу и не собирается этого делать

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что российский лыжник Александр Большунов не отзывал приглашение на свою свадьбу, которое ранее он вручил норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Александр точно не отзывал приглашение. Насколько я знаю, не собирается этого делать, оно остаётся в силе. Его свадьба запланирована на конец апреля. Приедет ли норвежец после этого случая в марафоне? Йоханнес очень опасается коронавируса, это может его остановить. Хотя я не могу залезть к нему в голову. Кто знает, может быть, возьмёт и приедет», — приводит слова Бородавко «Советский спорт».

Клебо был дисквалифицирован за столкновение с Большуновым на финише марафона на 50 км, который проходил на чемпионате мира в Оберстдорфе. Из-за контакта с соперником россиянин, который шёл первым, занял лишь третье место. Впоследствии из-за дисквалификации Клебо Большунов получил серебряную медаль.

Ранее норвежский эксперт отреагировал на отзыв апелляции по дисквалификации Клебо на ЧМ.