Норвежский эксперт отреагировал на отзыв апелляции по дисквалификации Клебо на ЧМ

Норвежский эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал решение сборной Норвегии отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе по просьбе норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

«У Йоханнеса Клебо от такой золотой медали остался бы осадок. Самое важное, что Йоханнес самому себе доказал — он может выступать в марафоне. Думаю, после решения отозвать апелляцию репутация Клебо будет только лучше. В любом случае выиграть апелляцию было мало шансов», — приводит слова Бьорна NRK.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне российский лыжник Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.