Норвежский эксперт отреагировал на отзыв апелляции по дисквалификации Клебо на ЧМ
- Reuters
«У Йоханнеса Клебо от такой золотой медали остался бы осадок. Самое важное, что Йоханнес самому себе доказал — он может выступать в марафоне. Думаю, после решения отозвать апелляцию репутация Клебо будет только лучше. В любом случае выиграть апелляцию было мало шансов», — приводит слова Бьорна NRK.
На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне российский лыжник Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.
Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.