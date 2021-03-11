Норвежский эксперт отреагировал на отзыв апелляции по дисквалификации Клебо на ЧМ

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Норвежский эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал решение сборной Норвегии отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе по просьбе норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо.
Норвежский эксперт отреагировал на отзыв апелляции по дисквалификации Клебо на ЧМ
  • Reuters

«У Йоханнеса Клебо от такой золотой медали остался бы осадок. Самое важное, что Йоханнес самому себе доказал — он может выступать в марафоне. Думаю, после решения отозвать апелляцию репутация Клебо будет только лучше. В любом случае выиграть апелляцию было мало шансов», — приводит слова Бьорна NRK.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне российский лыжник Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.

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