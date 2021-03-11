Российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ

Российские болельщики отреагировали на просьбу норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Йоханнес, ты лучший! Вся Россия переживала и болела за тебя! Психологически ты победил в марафоне — это все увидели», «Слова настоящего мужчины. Respect from Russia», «Ты сильный лыжник, но Большунова просто любим всем сердцем», «Молодец!», «Вы оба достойны, вы подняли лыжный спорт на новый уровень! Играйте честно, дружите и пусть победит сильнейший!» — написали российские болельщики под публикацией Клебо в Instagram.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне российский лыжник Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее сообщалось, что Клебо попросил отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.