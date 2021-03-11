Российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ

Короткая ссылка
Российские болельщики отреагировали на просьбу норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ
  • © REUTERS/Kai Pfaffenbach

«Йоханнес, ты лучший! Вся Россия переживала и болела за тебя! Психологически ты победил в марафоне — это все увидели», «Слова настоящего мужчины. Respect from Russia», «Ты сильный лыжник, но Большунова просто любим всем сердцем», «Молодец!», «Вы оба достойны, вы подняли лыжный спорт на новый уровень! Играйте честно, дружите и пусть победит сильнейший!» — написали российские болельщики под публикацией Клебо в Instagram.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне российский лыжник Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее сообщалось, что Клебо попросил отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить