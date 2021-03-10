Клебо попросил отозвать апелляцию на результаты лыжного марафона на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что попросил национальную федерацию отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

По его мнению, история вышла за границы соревнований и неправильно, когда результат гонки решается в офисе.

«Я должен смотреть в будущее. У меня были хорошие гонки на лучшем для меня чемпионате мира, и я позабочусь о том, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Я только что сказал Норвежской лыжной ассоциации отозвать апелляцию на решение жюри FIS. В любом случае получить золотую медаль через несколько дней после моей лучшей гонки за всю карьеру было бы уже совсем не то», — написал Клебо в своём Instagram.

При этом он подчеркнул, что никому не препятствовал и верит в то, что не нарушал правил. Тем не менее спортсмен считает, что необходимо сосредоточиться на последнем этапе Кубка мира.

«Я хочу поздравить Эмиля с победой — считаю, что он заслуживает настоящего праздника. Поздравляю друга! В то же время хочу поздравить Большунова с серебряной медалью. Он блестящий лыжник. Впереди у нас будет много сложных соревнований. С нетерпением жду финала Кубка мира — и сделаю всё, что смогу, в субботу и воскресенье», — добавил Клебо.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее директор лыжной сборной Норвегии заявил, что не преследует цели добиться санкций для Большунова.