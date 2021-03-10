Директор лыжной сборной Норвегии заявил, что не преследует цели добиться санкций для Большунова

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Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг заявил, что в апелляции, которая была подана в Международную лыжную федерацию (FIS), нет требования санкций для россиянина Александра Большунова за инцидент с Йоханнесом Клебо на финише марафона чемпионата мира в Оберстдорфе.
Директор лыжной сборной Норвегии заявил, что не преследует цели добиться санкций для Большунова
  • Reuters

«Всё произошло на обычном участке трассы в самом конце, где два лыжника шли параллельно друг другу. Это обычная случайность, некого винить. Важно подчеркнуть, что мы не желаем никаких санкций в отношении другого спортсмена. Это случайность. Мы просто хотим вернуть первоначальные результаты», — цитирует Бьервига NRK

В результате контакта с Клебо, который обгонял лидера гонки Александра Большунова вне лыжни, россиянин сломал палку и финишировал третьим, пропустив вперёд ещё и норвежца Эмиля Иверсена, который был признан чемпионом после дисквалификации Клебо, а Большунов получил серебро. 

Сам же российский лыжник находится на испытательном сроке, который распространяется на пять турниров после инцидента с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти.

Ранее Панжинский объяснил, почему норвежские лыжники выступают успешнее российских.

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