Панжинский объяснил, почему норвежские лыжники выступают успешнее российских

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Серебряный призёр Олимпиады 2010 года Александр Панжинский рассказал, почему, по его мнению, норвежские лыжники выступают лучше российских.
Панжинский объяснил, почему норвежские лыжники выступают успешнее российских
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Возможно, это особенности норвежского климата. А может, спортивная медицина намного впереди нашей. В этом у нас есть пробелы. Они пытаются возможными разрешёнными способами помогать своим спортсменам. Я бы сказал, что необязательно тренироваться больше Большунова, чтобы его побеждать. Если брать Клебо, то он более взрывной, резкий и склонен к спринтерским дистанциям. Возможно, он тренируется не больше, зато качественнее. Объёмами в современном спорте никто не меряется. Кому-то надо тренироваться пять часов в день, а кому-то достаточно и двух. Я бы не стал говорить, что норвежцы побеждают русских за счёт терапевтических исключений. Думаю, сила в методике подготовки. За границей также много говорят, что русские на допинге. Если были скандалы, то пытаются всех стричь под одну гребёнку. Если что-то сказал Родченков, значит, спортсмены в России грязные. Но мы же знаем, что это неправда. И нам тоже не надо вести себя так. Нужно трезво оценивать ситуацию и отдельно работать по каждому аспекту», — цитирует Панжинского «Чемпионат».

На чемпионате мира по лыжным видам спорта норвежские спортсмены завоевали 13 золотых медалей, а россияне — одну. 

Ранее Легков оценил шансы Норвегии на успешную апелляцию по дисквалификации Клебо.

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