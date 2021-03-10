Легков оценил шансы Норвегии на успешную апелляцию по дисквалификации Клебо

Олимпийский чемпион по лыжным видам спорта Александр Легков оценил шансы сборной Норвегии обжаловать результаты мужского марафона на 50 км, который проходил на чемпионате мира в Оберстдорфе, в пользу Йоханнеса Клебо.

«У Норвегии есть шансы на успешную апелляцию, если учитывать её значимость и статус в лыжном спорте. Здесь же вопрос в том, что Большунов так и так первым не станет. Будет вторым или третьим. Иверсена никуда не уберут, две золотые тоже никто не даст — это мечты. Потому подождём результата апелляции, шансы у Норвегии есть из-за их статуса. Но с точки зрения логики и последовательности её не должны одобрить, ведь в Финляндии был такой же эпизод, где Большунова дисквалифицировали. Насколько я понимаю и вижу, Саша так вёл себя на финише как раз потому, что у него уже была эта история. Хорошо, что наши сумели доказать, что имело место быть нарушение, привели примеры. Непонятно, что было бы в створе, если бы не эта ситуация. Непонятно, как повели бы себя мышцы Клебо на финише, хоть он и был относительно свежий. Да и Большунов, несмотря на некоторые отрезки, к финишу подошёл в хороших кондициях. Если бы не произошёл этот контакт, то финиш вообще был бы непредсказуем», — цитирует Легкова «Чемпионат».

На финише гонки между Клебо и Большуновым произошёл контакт, в результате которого у россиянина была сломана палка. Норвежец финишировал первым, однако впоследствии за этот контакт был дисквалифицирован.

Ранее в FIS прокомментировали скандал в марафоне на ЧМ по лыжным видам спорта.