Легков оценил шансы Норвегии на успешную апелляцию по дисквалификации Клебо

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Олимпийский чемпион по лыжным видам спорта Александр Легков оценил шансы сборной Норвегии обжаловать результаты мужского марафона на 50 км, который проходил на чемпионате мира в Оберстдорфе, в пользу Йоханнеса Клебо.
Легков оценил шансы Норвегии на успешную апелляцию по дисквалификации Клебо
  • Reuters

«У Норвегии есть шансы на успешную апелляцию, если учитывать её значимость и статус в лыжном спорте. Здесь же вопрос в том, что Большунов так и так первым не станет. Будет вторым или третьим. Иверсена никуда не уберут, две золотые тоже никто не даст — это мечты. Потому подождём результата апелляции, шансы у Норвегии есть из-за их статуса. Но с точки зрения логики и последовательности её не должны одобрить, ведь в Финляндии был такой же эпизод, где Большунова дисквалифицировали. Насколько я понимаю и вижу, Саша так вёл себя на финише как раз потому, что у него уже была эта история. Хорошо, что наши сумели доказать, что имело место быть нарушение, привели примеры. Непонятно, что было бы в створе, если бы не эта ситуация. Непонятно, как повели бы себя мышцы Клебо на финише, хоть он и был относительно свежий. Да и Большунов, несмотря на некоторые отрезки, к финишу подошёл в хороших кондициях. Если бы не произошёл этот контакт, то финиш вообще был бы непредсказуем», — цитирует Легкова «Чемпионат».

На финише гонки между Клебо и Большуновым произошёл контакт, в результате которого у россиянина была сломана палка. Норвежец финишировал первым, однако впоследствии за этот контакт был дисквалифицирован. 

Ранее в FIS прокомментировали скандал в марафоне на ЧМ по лыжным видам спорта.

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