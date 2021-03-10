В FIS прокомментировали скандал в марафоне на ЧМ по лыжным видам спорта

Технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Роберт Пеетс высказался о скандальном инциденте на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«По правилам Александр Большунов, первым выкатившись на финишную прямую, имел право выбирать траекторию, что он и сделал. По моему мнению, у Александра была идеальная траектория. Как отстающий, Йоханнес Клебо был обязан сделать всё, чтобы не создавать препятствий обгоняющему его лыжнику. В этот раз, к сожалению, успешно разобраться не получилось», — приводит слова Пеетса Postimees.

Делегат FIS отмечает, что такие ситуации всегда можно интерпретировать по-разному.

«Каждая сторона видит случившееся по-своему. Жюри должно принять решение. Его главная цель — убедиться, что результаты соревнований были честными и все спортсмены имели равные возможности добраться до финиша», — добавил он.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее сообщалось, что Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.