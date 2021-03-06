Новая звезда: россиянин Иродов первым в истории выиграл три личные гонки на ЧМ по биатлону среди юношей

Российский биатлонист Денис Иродов одержал три победы на чемпионате мира среди юниоров и юношей, который подходит к концу в австрийском Обертиллиахе. Он стал первым в истории спортсменом своего возраста, который выиграл все личные гонки. Кроме того 18-летний Иродов помог своей команде подняться на четвёртое место в эстафете, где его партнёр заработали два штрафных круга.

В австрийском Обертиллиахе подходит к концу чемпионат мира по биатлону среди юниоров. В программе соревнований остались только эстафеты среди спортсменов в возрасте до 23 лет, но уже сейчас можно говорить, что главным героем первенства планеты стал Денис Иродов. Он стал первым в истории биатлонистом, который выиграл все три личные гонки в категории до 20 лет.

Любители биатлона, которые активно следят за выступлениями россиян на международных соревнованиях, могли впервые узнать об Иродове во время юношеской Олимпиады в Лозанне, прошедшей в прошлом году. Тогда молодой спортсмен из Горно-Алтайска, тренирующийся под руководством своего отца Вадима Иродова, завоевал два серебра в спринте и смешанной эстафете.

В Австрии Иродов был заявлен в юношеские соревнования для спортсменов не старше 19 лет. Первым стартом для него стала индивидуальная гонка на 12,5 км, и началась она для спортсмена из рук вон плохо. Иродов уже на первой лёжке допустил два промаха, которые отбросили его за пределы первой полусотни. Но при этом лидеру после первого рубежа Эрику Ларссону из Швеции он проигрывал чуть больше полутора минут — хорошо бежать помогли лыжегоночные тренировки, которыми уроженец Горно-Алтайска занимался до перехода в биатлон.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

После этого каждую следующую стрельбу Иродов проводил чисто и постепенно стал подниматься наверх. Уже через круг он был 14-м, а после третьего подхода к стрельбищу отыграл ещё пять позиций. Наконец, после того, как Иродов закрыл ещё пять мишеней на последней стойке, он возглавил гонку и удержал первое место до финиша, выиграв больше полуминуты у француза Эдгара Жени.

«По гонке понимал, что иду довольно-таки хорошо, и знал, что претендую на высокое место. Но рассчитывать на победу с двумя промахами… На соревнованиях такого уровня это слишком много. Нет, на победу я не рассчитывал», — признался Иродов после первой победы.

Следующим в программе чемпионата мира был спринт, и в нём 18-летний россиянин уже избегал ошибок в стрельбе. Только ещё двум биатлонистам удалось закрыть все мишени в этой гонке, но Иродов оказался быстрее их всех, показав четвёртое время на дистанции. Он отпраздновал вторую победу, обеспечив себе при этом хороший 21-секундный задел на гонку преследования. Ближе всех к Иродову подобрался итальянец Фабио Пиллер Коттрер — сын олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Пьетро Пиллера Коттрера.

«На самом деле не ожидал второй победы. Очень боялся после прошедшего старта, что из-за высокой строчки в протоколе нужно показать результат ничуть не хуже. Перед гонкой был мандраж, долгая пристрелка, всё шло не так, но в итоге всё изменилось, встало на свои места. Я показал свой результат, и я этому рад», — рассказал Иродов в статусе уже двукратного чемпиона мира среди юношей.

За победным дублем сразу же последовал и хет-трик. В пасьюте Иродов чисто провёл две первые стрельбы и обеспечил себе почти минутное преимущество, с которым мог уже не беспокоиться за итоговый результат. На первой стойке он всё-таки допустил первый за долгое время промах, который не помешал выиграть почти полторы минуты на финише у поляка Марцина Завула.

«Сегодня было некое спокойствие и уверенность, потому что понимал, что можно выходить и бороться. Со мной соревнуются такие же люди, как я. Перед гонкой изучал аналитику, смотрел ход и стрельбу. Видел, что показывал неплохой результат в первых двух гонках, так что знал, что могу бороться за высокие места. Я сделал всё как надо, когда отнёсся к гонке как к тренировке, и вот результат», — отметил спортсмен.

Также по теме Серебряный финиш: как мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе КМ в Нове-Место Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место. Отечественная команда в составе...

Юноши до 20 лет разыгрывают свои отдельные медали на чемпионатах мира с 2002 года, и Иродов стал первым спортсменом, который выиграл все личные гонки. До него в этой возрастной категории такого же результата смогла добиться Ульяна Кайшева в 2013 году, когда заодно со Светланой Мироновой и Викторией Сливко выиграла эстафету.

У Иродова тоже был шанс в пятницу пополнить свою коллекцию наград, однако его партнёры оказались не очень надёжными. Роман Бойчевский и Олег Домичек зашли по разу на штрафной круг, и обладатель трёх личных золотых медалей принял эстафету, проигрывая больше минуты первой тройке. Всё, что смог сделать Иродов, — это поднять команду на четвёртое место.

Кроме Иродова в Обертиллиахе ещё несколько биатлонистов поднимались на пьедестал почёта в каждой личной гонке. Например, это смог сделать француз Эмильен Клод в соревнованиях юниоров. Брат Фабьена и Флорана Клодов выиграл спринт и пасьют, а также занял третье место в гонке преследования. Среди девушек два золота и одно серебро завоевала словенка Лена Репинц. Но никто не слушал в свою честь гимн целых три раз, как это сделал Иродов.

Другие россияне при этом выступили на фоне своего титулованного соотечественника довольно скромно. Единственным обладателем наград стал Михаил Первушин, выигравший две бронзы среди юниоров. В субботу у биатлонистов будет последний шанс пополнить медальную копилку с помощью эстафет.