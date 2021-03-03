Первушин стал третьим в гонке преследования на юниорском ЧМ по биатлону

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Российский биатлонист Михаил Первушин занял третье место в гонке преследования на юниорском чемпионате мира, который проходит в австрийском Обертиллиахе.
Первушин стал третьим в гонке преследования на юниорском ЧМ по биатлону
  • © РИА Новости / Евгений Тумашов

Победу одержал француз Эмильен Клод, преодолевший дистанцию за 32:16,5 с тремя промахами на четырёх огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Эрик Перро (+7,7 секунды; один промах). Отставание Первушина составило 14,2 секунды, он допустил два промаха.

Россиянин Даниил Серохвостов стал 23-м, Андрей Вьюхин — 32-м, Артём Смирнов — 34-м.

Ранее Иродов выиграл гонку преследования на юниорском ЧМ по биатлону.

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