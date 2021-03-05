Серебряный финиш: как мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе КМ в Нове-Место

Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место. Отечественная команда в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова пропустила вперёд лишь Германию. Бронзовые медали, несмотря на три штрафных круга, завоевали норвежцы, которые также взяли «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине.

Настрой на медали

Кубок мира по биатлону в Нове-Место, первый после окончания чемпионата планеты, стартовал двумя эстафетными гонками — последними в текущем сезоне. Накануне медали распределяли женщины, а в пятницу, 5 марта, в борьбу вступили мужчины.

К сожалению, первый соревновательный день не принёс положительных эмоций российским болельщикам. Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова заняли лишь восьмое место.

Однако с мужской командой были связаны большие надежды: они демонстрировали более стабильные результаты по ходу всего сезона и именно в эстафете добыли единственную для сборной России медаль ЧМ — бронзу.

Тренерский штаб команды ожидаемо не стал менять «победный» состав. Сражаться за награды предстояло Кариму Халили, Матвею Елисееву, Александру Логинову и Эдуарду Латыпову. Именно в таком порядке они и должны были уходить на дистанцию — в расстановке по этапам, в отличие от женщин, обошлось без экспериментов.

Дополнительную интригу придавала борьба России со Швецией и Францией за второе место в эстафетном зачёте КМ. В преддверии последней гонки в данном виде отечественная команда шла четвёртой, отставая на пять очков от шведов и на десять — от французов, но в случае удачного выступления могла обойти их. А вот Норвегия заранее практически гарантировала себе «Малый хрустальный глобус».

Наказание соперников за ошибки

Гонка для сборной России началась не лучшим образом. Халили прошёл первый круг в свою силу и спокойно держался в группе лидеров. Однако уже на лёжке у молодого биатлониста возникли проблемы. Он не справился с ветром и допустил сразу три промаха. Хорошо, что Карим не уехал на штрафной круг. Тем не менее с первого рубежа он ушёл лишь 20-м с отставанием от лидера более чем на полминуты.

На стойке отечественному спортсмену удалось исправиться. На этот раз он сразу закрыл все пять мишеней. Но это не помогло ему сильно приблизиться к соперникам. Напротив, отставание увеличилось до 50 секунд. На последнем круге Халили отработал нормально и передал эстафету Елисееву десятым (+55,1). Первым же это сделал немец Эрик Лессер.

В дальнейшем сборная Германии лишь уверенно наращивала преимущество над соперниками. Поначалу за спиной у них ещё пытались держаться норвежцы, но штрафной круг Йоханнеса Дале на стойке отбросил их на девятую строчку.

Что касается Елисеева, то он идеально отработал оба огневых рубежа, но демонстрировал не лучшую скорость. Тем не менее чистая стрельба вкупе с ошибками соперников, которые один за другим не справлялись с ветром, помогла россиянину включиться в борьбу за медаль. Со стойки он уходил уже шестым и всего в пяти секундах от третьего места, которое занимали австрийцы.

Однако последний круг уроженец Зеленограда в который раз прошёл слабо. Он не только не сумел подтянуться к соперникам, но и опустился на седьмую строчку. При этом третьим после Бенедикта Долля и Кентена Фийона Майе эстафету передал украинец Дмитрий Пидручный.

Логинов на своём этапе тут же принялся отыгрывать отставание, и ему вместе с Тарьей Бё практически удалось догнать идущую впереди группу. Но слишком высокая скорость негативно сказалась на стрельбе чемпиона мира. Да и сильный ветер не позволял стрелять точно. С двумя промахами лидер отечественной сборной вновь отдалился от борьбы за награды.

Однако соперники в этот день сами давали россиянам шанс. На стойке на штрафной круг, который стал вторым, но не последним для норвежцев в данной гонке, ушёл Бё-старший. Логинов также не был идеален, но даже потратив три дополнительных патрона, он сумел приблизиться к идущей на третьем месте Австрии.

На последней смене этапа с преимуществом почти в 40 секунд от французов лидерство принадлежало немцам. Третьими расположились австрийцы, которые уступали лидеру уже минуту и 40 секунд. В 13—14 секундах позади шли Норвегия, Италия, Россия и Словения.

Казалось, судьба золотой и серебряной медалей уже решена, но Латыпову предстояло сразиться в первую очередь с самим Йоханнесом Бё.

Но на лёжке щедрый подарок преследователям сделал Эмильен Жаклен. Трёхкратный чемпион мира закрыл лишь одну мишень, потратив все доппатроны, и ушёл на четыре штрафных круга. Таким образом он исключил свою страну из числа претендентов на медали, а Германии открыл дорогу к золоту.

Латыпову было важно воспользоваться ошибками оппонента, и он это сделал, отработав идеально, как и Йоханнес. На дистанции же россиянин легко ушёл от Харальда Леммерера.

Стало очевидно, что сборная России на этот раз закончит гонку с долгожданной медалью. Но главный вопрос заключался в том, какой комплект наград достанется команде. И в решающий момент подарок ей вновь сделали соперники. Бё-младший столкнулся с фирменными проблемами на стойке и убежал на штрафной круг, третий для норвежцев.

Латыпов, в свою очередь, закрыл все пять мишеней и ушёл с рубежа с 17-секундным преимуществом над лидером общего зачёта Кубка мира. На последнем круге скандинав сделал всё, чтобы догнать Эдуарда, но ему немного не хватило дистанции.

Мужская сборная России завершила эстафету в Нове-Место на второй строчке, уступив лишь Германии. Норвежцы, несмотря на три штрафных круга, взяли бронзу и завоевали «Малый хрустальный глобус». А отечественной команде успех в Чехии помог финишировать на втором месте в данном зачёте КМ.