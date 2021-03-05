Тренер сборной России: эта шестёрка девушек будет основной до конца сезона
- РИА Новости
«Эта шестёрка девушек будет основной до конца сезона. При условии, что Шевченко и Васнецова будут в десятке общего зачёта Кубка IBU, они тоже доедут», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
Сборная России в составе Ирины Казакевич, Ульяны Кайшевой, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой заняла седьмое место в гонке.
В заявку национальной команды также включены Татьяна Акимова и Евгения Павлова.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции одержала победу в эстафете на этапе КМ в Нове-Место.