Тренер сборной России: эта шестёрка девушек будет основной до конца сезона

Короткая ссылка
Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов ответил на вопрос о выборе состава на этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Тренер сборной России: эта шестёрка девушек будет основной до конца сезона
  • РИА Новости

«Эта шестёрка девушек будет основной до конца сезона. При условии, что Шевченко и Васнецова будут в десятке общего зачёта Кубка IBU, они тоже доедут», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Сборная России в составе Ирины Казакевич, Ульяны Кайшевой, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой заняла седьмое место в гонке.

В заявку национальной команды также включены Татьяна Акимова и Евгения Павлова.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции одержала победу в эстафете на этапе КМ в Нове-Место.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить