Тренер сборной России: эта шестёрка девушек будет основной до конца сезона

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов ответил на вопрос о выборе состава на этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Эта шестёрка девушек будет основной до конца сезона. При условии, что Шевченко и Васнецова будут в десятке общего зачёта Кубка IBU, они тоже доедут», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Сборная России в составе Ирины Казакевич, Ульяны Кайшевой, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой заняла седьмое место в гонке.

В заявку национальной команды также включены Татьяна Акимова и Евгения Павлова.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции одержала победу в эстафете на этапе КМ в Нове-Место.