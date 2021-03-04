Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Нове-Место, россиянки — седьмые

Короткая ссылка
Женская сборная Швеции одержала победу в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Нове-Место, россиянки — седьмые
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Шведки Мона Брорссон, Ханна Эберг, Линн Перссон, Эльвира Эберг преодолели дистанцию за 1 час 3 минут 26,6 секунды и использовали шесть дополнительных патронов.

Второе место с отставанием в 1,2 секунды заняла сборная Белоруссии, за которую выступили Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина.

Тройку призёров замкнули француженки Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Жулия Симон, уступившие победительницам 27,8 секунды.

Российская сборная в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой финишировала на седьмом месте с отставанием от шведок в 51,6 секунды. Россиянки суммарно использовали 11 дополнительных патронов.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России обратился к критикам перед КМ по биатлону в Нове-Место.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить