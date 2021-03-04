Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Нове-Место, россиянки — седьмые

Женская сборная Швеции одержала победу в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Шведки Мона Брорссон, Ханна Эберг, Линн Перссон, Эльвира Эберг преодолели дистанцию за 1 час 3 минут 26,6 секунды и использовали шесть дополнительных патронов.

Второе место с отставанием в 1,2 секунды заняла сборная Белоруссии, за которую выступили Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина.

Тройку призёров замкнули француженки Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Жулия Симон, уступившие победительницам 27,8 секунды.

Российская сборная в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой финишировала на седьмом месте с отставанием от шведок в 51,6 секунды. Россиянки суммарно использовали 11 дополнительных патронов.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России обратился к критикам перед КМ по биатлону в Нове-Место.