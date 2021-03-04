Тренер сборной России обратился к критикам перед КМ по биатлону в Нове-Место

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Тренер сборной России Юрий Каминский выступил с обращением к критикам перед восьмым этапом Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Критикуя, человек должен предположить или предложить выход. Я не всё слышал, но никакого конструктива до меня не доходило. Понимаю, когда пишут зрители, которые не знают биатлон изнутри, но когда люди работали много лет в системе сборных команд… Это как минимум странно», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

Тренер отмечает, что научился спокойно относиться к критике.

«Нормальную критику люблю, потому что она позволяет найти что-то новое и полезное», — добавил он.

4 марта на этапе Кубка Мира в Нове-Место состоится женская эстафетная гонка, в которой примут участие Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Светлана Миронова. Начало — в 18:05 мск.

Ранее советский биатлонист Дмитрий Васильев раскритиковал тренеров сборной России за выбор состава на женскую эстафету в Нове-Место.

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