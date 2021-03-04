Васильев раскритиковал тренеров сборной России за выбор состава на женскую эстафету в Нове-Место

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Советский биатлонист Дмитрий Васильев оценил состав сборной России на женскую эстафетную гонку в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Васильев раскритиковал тренеров сборной России за выбор состава на женскую эстафету в Нове-Место
  • © РИА Новости

«Сложно объяснить решения, особенно если они нелогичны. Считаю это глупостью тренеров, которая не поддаётся никакой логике», — приводит слова Васильева РИА Новости.

Биатлонист отмечает, что не понимает принцип формирования состава.

«Светлана Миронова на последнем этапе — это круто — в кавычках. Ирину Казакевич невозможно убрать — она «своя». Ульяна Кайшева, на мой взгляд, нормальный финишёр. Есть общее непонимание, как управлять командой. Это не клуб, а сборная России», — добавил он.

Участие в эстафетной гонке примут Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

Гонка состоится 4 марта. Начало — в 18:05 мск.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на этапы Кубка Мира в Нове-Место.

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