Васильев раскритиковал тренеров сборной России за выбор состава на женскую эстафету в Нове-Место
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«Сложно объяснить решения, особенно если они нелогичны. Считаю это глупостью тренеров, которая не поддаётся никакой логике», — приводит слова Васильева РИА Новости.
Биатлонист отмечает, что не понимает принцип формирования состава.
«Светлана Миронова на последнем этапе — это круто — в кавычках. Ирину Казакевич невозможно убрать — она «своя». Ульяна Кайшева, на мой взгляд, нормальный финишёр. Есть общее непонимание, как управлять командой. Это не клуб, а сборная России», — добавил он.
Участие в эстафетной гонке примут Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Светлана Миронова.
Гонка состоится 4 марта. Начало — в 18:05 мск.
Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на этапы Кубка Мира в Нове-Место.