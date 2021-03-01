Стал известен состав сборной России по биатлону на этапы КМ в Нове-Место
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба СБР, большинство спортсменов национальной команды уже прибыли в Чехию, это Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Евгения Павлова, а Карим Халили и Кирилл Стрельцов присоединятся к сборной уже в Нове-Место.
В чешском Нове-Место пройдут два этапа Кубка мира — с 1 по 7 марта и с 8 по 14 марта.
Ранее сообщалось, что Польховский пропустит этапы Кубка мира по биатлону в Чехии.