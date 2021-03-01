Стал известен состав сборной России по биатлону на этапы КМ в Нове-Место

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) огласила состав национальной команды на этапы Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Как сообщает пресс-служба СБР, большинство спортсменов национальной команды уже прибыли в Чехию, это Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Евгения Павлова, а Карим Халили и Кирилл Стрельцов присоединятся к сборной уже в Нове-Место.

В чешском Нове-Место пройдут два этапа Кубка мира — с 1 по 7 марта и с 8 по 14 марта.

Ранее сообщалось, что Польховский пропустит этапы Кубка мира по биатлону в Чехии.