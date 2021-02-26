Польховский пропустит этапы Кубка мира по биатлону в Чехии

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский не будет присутствовать на этапах Кубка мира в чешском Нове-Место.
Польховский пропустит этапы Кубка мира по биатлону в Чехии
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России (СБР), это связано с самочувствием 67-летнего специалиста, который начал испытывать проблемы со здоровьем во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

Отмечается, что в ближайшее время Польховский должен пройти углубленное медицинское обследование.

В чешском Нове-Место пройдут два этапа Кубка мира — с 1 по 7 и с 8 по 14 марта.

Ранее сообщалось, что Стрельцов заменит Бабикова на заключительных этапах КМ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить