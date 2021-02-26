Польховский пропустит этапы Кубка мира по биатлону в Чехии

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский не будет присутствовать на этапах Кубка мира в чешском Нове-Место.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России (СБР), это связано с самочувствием 67-летнего специалиста, который начал испытывать проблемы со здоровьем во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

Отмечается, что в ближайшее время Польховский должен пройти углубленное медицинское обследование.

В чешском Нове-Место пройдут два этапа Кубка мира — с 1 по 7 и с 8 по 14 марта.

Ранее сообщалось, что Стрельцов заменит Бабикова на заключительных этапах КМ по биатлону.