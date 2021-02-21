Стрельцов заменит Бабикова на заключительных этапах КМ по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский огласил состав команды на заключительные в сезоне этапы Кубка мира.

По словам Каминского, которые передаёт ТАСС, в состав российской команды вошли Карим Халили, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев, а вместо Антона Бабикова выступит Кирилл Стрельцов.

Ближайшие два этапа Кубка мира пройдут в чешском Нове-Место с 1 по 7 и с 8 по 14 марта, а заключительный этап сезона — в шведском Эстерсунде с 19 по 21 марта.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли седьмое место в медальном зачёте ЧМ.