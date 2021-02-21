Российские биатлонисты заняли седьмое место в медальном зачёте ЧМ

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Сборная России разделила седьмое — девятое места с национальными командами Белоруссии и Украины в медальном зачёте прошедшего в словенской Поклюке чемпионата мира по биатлону.
Российские биатлонисты заняли седьмое место в медальном зачёте ЧМ
  • РИА Новости

В активе сборной России — одна бронзовая награда, завоёванная Каримом Халили, Матвеем Елисеевым, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым в эстафетной гонке 4 × 7,5 км.

Это худший результат сборной России с 2016 года, когда команда не завоевала ни одной медали чемпионата мира.

Первое место в медальном зачёте заняла сборная Норвегии — семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место заняла команда Франции (2-2-3), третьими стали представители Швеции (1-3-2).

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что сборная России провела чемпионат мира ниже своих возможностей.

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