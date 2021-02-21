Губерниев: мы провели этот чемпионат мира ниже своих возможностей

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление сборной России по биатлону на чемпионате мира в Поклюке.

«Конечно, я рассчитывал явно не на одну бронзу, да и вообще было больше ожиданий от женской команды. Мы провели этот чемпионат слабо, ниже своих возможностей. Спортсменам не хватает тренажа. Мы «промазали» с подготовкой к чемпионату. Я за расширение полномочий старших тренеров. Считаю, что Шашилов и Каминский должны пробовать работать и готовить команду до Олимпиады. Нужно заканчивать с самоподготовкой, после этого чемпионата мира — всех к Каминскому: и Логинова, и Халили, и Елисеева, который явно недоработал летом. И всех спортсменок, которые готовились самостоятельно: Павлова, Кайшева — к Шашилову готовиться к Олимпиаде. С демократией пора заканчивать! Нужно единый коллектив готовить к Олимпиаде», — цитирует Губерниева Sport24.

Сборная России завоевала одну бронзовую медаль, заняв седьмое место в медальном зачёте.

Ранее Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира, Логинов финишировал девятым.