Казакевич — об эстафете в Нове-Место: соперники не давали шансов
- РИА Новости
«Не всё получилось, но в целом — более-менее. Конечно, соперники не давали шансов и стреляли фактически безошибочно», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».
По словам биатлонистки, она очень рада находиться в Нове-Место.
«Хочется ещё выступать и выступать. До конца осталось несколько этапов, ещё успеем насладиться гонками», — добавила она.
Сборная России в составе Ирины Казакевич, Ульяны Кайшевой, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой заняла седьмое место в гонке.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции одержала победу в эстафете на этапе КМ в Нове-Место.