Казакевич — об эстафете в Нове-Место: соперники не давали шансов

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Не всё получилось, но в целом — более-менее. Конечно, соперники не давали шансов и стреляли фактически безошибочно», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

По словам биатлонистки, она очень рада находиться в Нове-Место.

«Хочется ещё выступать и выступать. До конца осталось несколько этапов, ещё успеем насладиться гонками», — добавила она.

Сборная России в составе Ирины Казакевич, Ульяны Кайшевой, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой заняла седьмое место в гонке.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции одержала победу в эстафете на этапе КМ в Нове-Место.