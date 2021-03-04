Биатлонистка Казакевич призналась, что у неё начался мандраж во время стрельбы в эстафете

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«На самом деле я шла чуть дальше, не в лидирующей группе, старалась работать в своём ритме. Тренеры на старте говорили, чтобы я работала в своём темпе, главное было справиться со стрельбой. Из восьми стрелять стоя непозволительно, хорошо, что вообще закрыла, начался мандраж. Получилось успокоиться, но нужно было работать чисто», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

23-летняя Казакевич бежала второй этап эстафеты, приняла её у Ульяны Кайшевой восьмой и, допустив четыре промаха на двух огневых рубежах, передала эстафету Ларисе Куклиной на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что женская сборная России опустилась на восьмое место в эстафете из-за украинок.