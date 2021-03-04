Российские биатлонистки опустились на восьмое место в эстафете из-за отмены дисквалификации украинок

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Женская сборная России по биатлону опустилась с восьмого на седьмое место в итоговом протоколе эстафетной гонки 4 × 6 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Российские биатлонистки опустились на восьмое место в эстафете из-за отмены дисквалификации украинок
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Изначально Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал украинок за неправильную передачу эстафеты между вторым и третьим этапом, однако позже был пересмотрен факт передачи, и украинская сборная вновь стала четвёртой, сместив таким образом всех располагавшихся ниже соперников, в том числе и Россию, на одну строчку вниз.

Ранее сообщалось, что женская сборная Швеции завоевала «Малый хрустальный глобус» в эстафетах.

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