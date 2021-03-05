Неудачный эксперимент: российские биатлонистки стали восьмыми в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место

В чешском Нове-Место стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований открывала женская эстафета. Россиянки выступили в экспериментальном составе и финишировали восьмыми, совершив в общей сложности 11 промахов и отстав от победительниц на 51,6 секунды. Тем не менее, по итогам сезона в Кубке наций национальная команда осталась на пятой позиции, благодаря победе шведок над белорусками в финишном створе.

Розыгрыш Кубка мира по биатлону продолжился в чешском Нове-Место. Восьмой этап открыла последняя в сезоне женская эстафета. Сборной России она давала шанс не только реабилитироваться за неудачное выступление на чемпионате мира, на котором девушки второй раз подряд не смогли завоевать ни одной медали, но и подтянуть свои позиции в Кубке наций — там с россиянками за пятую позицию, дающую шесть квот на олимпийский сезон, борется Белоруссия.

После первенства планеты женский биатлон понёс некоторые потери. От выступления в эстафете отказались немка Дениз Херрман, помогавшая своей команде выиграть серебро в Поклюке, шведка Йоханна Скоттхейм и француженка Анаис Шевалье-Буше. У российской команды в обойме были все те же спортсменки, что выступали на чемпионате мира, но после 11-го места в эстафете перемены в составе четвёрки явно напрашивались.

В Нове-Место тренеры решили проверить на первом этапе Ульяну Кайшеву, которая обычно исполняет роль финишёра. Татьяну Акимову и Евгению Павлову заменили Ирина Казакевич и Лариса Куклина. Заканчивать гонку должна была Светлана Миронова.

От Кайшевой требовалось в первую очередь держаться в общей группе и не создавать проблем для Казакевич, что было ей вполне по силам — большинство команд своих самых быстрых спортсменок оставляли для более поздних этапов. Как показала гонка, 26-летняя биатлонистка действительно была вполне конкурентоспособной на дистанции и уступила всего 13 секунд самой скоростной участнице Ингрид Тандревольд из Норвегии.

Однако отставания от лидеров избежать не удалось. Кайшева сначала допустила один промах на лёжке, а затем ещё два на стойке. Россиянка закончила свой этап на восьмом месте с 18-секундным отставанием от норвежек. Почти столько же она проигрывала командам, которые находились в промежуточной тройке.

У Казакевич на втором этапе соперницы уже были более титулованные — прямо перед ней оказалась белоруска Динара Алимбекова, а позади шведка Ханна Эберг. На их фоне россиянка и так бежала достаточно скромно, а промах последним выстрелом на лёжке и вовсе отбросил её на девятое место с 11-секундным отставанием от ближайшей соперницы. На стойке Казакевич понадобилось уже три дополнительных патрона, и только когда ей удалось закрыть ими все мишени, она вернулась на трассу, проигрывая уже почти минуту норвежке Тириль Экхофф.

Перед тем, как Казакевич десятой передала Куклиной эстафету, произошёл курьёзный случай со сборной Украины. Замыкавшая первую тройку Юлия Джима не смогла с первой попытки дотронуться до Анастасии Меркушиной, чтобы закончить свой этап. Она всё-таки коснулась напарницы, но уже за пределами зоны передачи эстафеты. Действующие бронзовые призёрши чемпионата мира продолжили соревноваться, но теперь они должны были ожидать решения судей, которые имели основания дисквалифицировать всю команду.

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Куклина свой этап начала достаточно размеренно, не пытаясь ввязываться в борьбу на дистанции. Зато на огневых рубежах она проявила себя отлично. Она закрыла все мишени на первой стрельбе, в то время как все соперницы перед ней, кроме американки Клэр Иган, допускали промахи. Меркушина и француженка Хлоя Шевалье даже зашли на штрафной круг и пропустили Куклину на шестое место. Она стала проигрывать первой тройке, куда входили сборные Норвегии, Белоруссии и США, всего 23 секунды.

Стойка сложилась для российской биатлонистки столь же идеально. Вновь все пять патронов отправились в цель. Благодаря тому, что на штрафной круг теперь отправилась лидировавшая норвежка Ида Лин, Куклина оказалась уже на пятой строчке. От потенциального подиума её отделяли всего лишь 14 секунд. Но последний круг россиянка прошла гораздо хуже, чем первые два. Отставание увеличилось уже до полуминуты, а заодно перед передачей эстафеты её обошли Лин и Шевалье.

Миронова входила в число самых быстрых биатлонисток чемпионата мира, но в Нове-Место привычных скоростей не показала. Не получилось у неё и порадовать качественной стрельбой. Первые два промаха лишили сборную России шансов на медали, а после двух осечек на стойке Миронова опустилась на восьмое место. Подняться на строчку выше помогла бы только дисквалификация сборной Украины. Но если сразу после финиша она вступила в силу, то спустя какое-то время была отменена.

Победу же одержали шведские девушки, которые выиграли всего 1,2 секунды у белорусок — благодаря скандинавкам Россия осталась на пятом месте в женском Кубке наций. Бронзовые медали достались француженкам. 5 марта в Нове-место состоится мужская эстафета, где российская команда, ставшая в этом году бронзовым призёром чемпионата мира, попытается побороться за медали.