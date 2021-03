Неудачный эксперимент: российские биатлонистки стали восьмыми в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место

Sweden win the final women relay of the season - and the discipline globe! 🏆💥



🥇 🇸🇪 @SwedenBiathlon

🥈 🇧🇾 Belarus

🥉 🇫🇷 @FedFranceSkihttps://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21pic.twitter.com/WUB4rW4wgK