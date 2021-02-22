«Вина здесь всеобщая»: о чём говорили после неудачного выступления сборной России на ЧМ по биатлону

Эксперты подвели итоги завершившегося в Поклюке чемпионата мира по биатлону. Светлана Ишмуратова призвала не перекладывать всю ответственность на спортсменов. Сергей Рожков выразил надежду, что следующий сезон будет более удачным для россиян, а Анна Богалий отметила, что не стоит списывать со счетов Александра Логинова. Также стали известны суммы призовых, которые получат отечественные биатлонисты за участие в турнире. Среди мужчин лучшим по этому показателю стал Эдуард Латыпов, среди женщин — Светлана Миронова.

«Не наш год»

После завершения чемпионата мира по биатлону, который принёс сборной России лишь бронзовую медаль мужской эстафеты, болельщики и эксперты начали искать причины неудачного выступления. Некоторые из них раскритиковали работу тренерского штаба и руководства Союза биатлонистов России (СБР), другие же старались отойти от обвинений.

Двукратная олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Ишмуратова подчеркнула, что в плохих результатах виноваты многие, поэтому не нужно обвинять кого-то конкретного. Спортсмены же ответственны за них в последнюю очередь, так как сделали всё, что от них зависело.

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«Вина здесь всеобщая. Не надо искать конкретного стрелочника и вешать на него всех собак. Думаю, что надо разбираться. К сожалению, у нас уже не первый год такие проблемы. Нужно всё это в комплексе смотреть», — цитирует Ишмуратову сайт телеканала «Матч ТВ».

Несмотря на общее негативное впечатление от турнира, часть специалистов предпочитают оставаться оптимистами. Так, чемпион мира 2000 года Сергей Рожков признал, что у отечественных биатлонистов не сложились не только эти соревнования, но и сезон в целом. Однако он выразил надежду, что следующий год будет более удачным.

«Не наш год. Не наш чемпионат мира с точки зрения личных результатов. Надо готовиться к следующему, учесть ошибки. Мне кажется, следующий год будет намного интересней... Перед турниром ставок особых не делал. Не надеялся на личные гонки, но думал, что в эстафетах будет на одну-две медали побольше. Не очень удачно сложилось», — приводит слова Рожкова «Чемпионат».

Самым большим разочарованием было выступление Александра Логинова, лучшим результатом которого в личных гонках стало 10-е место в масс-старте. И хотя он и помог команде завоевать бронзу в эстафете, некоторые поспешили списать его со счетов. С этой позицией не согласилась двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. По её мнению, благодаря упорной работе ему удастся вернуться в прежнюю форму.

«Не думаю, что время Логинова уходит. В биатлоне может случиться всё что угодно, если ты стреляешь без промахов. В Поклюке Саша не проваливался по скорости. Тут только претензии к стрелковой форме, необходимо к этому подойти серьёзнее. Он немного упустил этот момент в межсезонье. В любом случае мы видели отличную гонку в его исполнении на Кубке мира в Антхольце», — сказала Богалий «Известиям».

Больше претензий к Логинову у известного комментатора Дмитрия Губерниева. Он в очередной раз раскритиковал спортсмена за отказ общаться с прессой, предположив, что такое поведение отчасти может являться причиной его неудач.

«Людям, которые оправдывают такие поступки, неинтересен сам спортсмен Логинов. У них интерес только от старта и до финиша, а на самого Александра ему наплевать. Норвежец Стурла Легрейд стоял перед стартом гонки в очереди на интервью, а потом победил. Но не все наши доросли до такого уровня. Саша что-то пытается найти в себе, но не всегда получается. На чемпионате мира он был не готов, и мы это видели», — цитирует Губерниева News.ru.

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В то же время комментатор остался солидарен с мнением, что старшие тренеры мужской и женской команд Юрий Каминский и Михаил Шашилов должны остаться на своём посту. Более того, им необходимо предоставить больше полномочий и дать возможность готовить отечественных биатлонистов к Олимпиаде 2022 года.

«И я считаю, что нужно заканчивать с самоподготовкой спортсменов. Все к Каминскому и Шашилову. Все: Логинов и Халили, Павлова и Кайшева. Готовимся к Олимпиаде. Единый кулак! Только так мы сумеем добиться успеха. Хватит распускать нюни. Готовиться и ещё раз готовиться. С надеждой на молодёжь, которая на подходе, особенно у девочек», — уверен Губерниев.

В свою очередь, бывший президент СБР Владимир Драчёв предположил, что причины провала кроются в новом руководстве организации, которое однажды уже «привело биатлон к распаду».

«Похоже, российскому биатлону так надо, раз делегаты голосуют за них на выборах. Видимо, нашему биатлону надо упасть так глубоко, чтобы выкарабкиваться. До дна мы уже долетели. Нужно садиться всем, кто хочет помочь, и организовать какую-то работу на исправление ситуации», — посетовал Драчёв.

«Что-то надо поменять»

Несмотря на призывы экспертов не перекладывать всю ответственность на спортсменов, некоторые болельщики посчитали виноватыми именно их. Один из пользователей социальных сетей назвал российских биатлонистов бездарями, отметив, что добился больше, чем они. В ответ Лариса Куклина не стала опускаться до оскорблений, лишь призвав его «посмотреть на себя в зеркало».

Такую реакцию вызвал пост биатлонистки о том, что в последний день чемпионата мира она успела отдохнуть и съездить на озеро Блед, расположенное недалеко от Поклюки. Живописную фотографию прокомментировал и супруг Ларисы Михаил Куклин, занимающийся её физической подготовкой. Он в шуточной форме позвал её домой, чтобы продолжить тренировки. В ответ биатлонист Сергей Корастылёв призвал дать спортсменке отдохнуть, чем удивил её мужа.

«Я извиняюсь, но чем она занималась на чемпионате мира?» — пошутил Куклин.

Дебютант чемпионата мира Карим Халили остался доволен своим выступлением на турнире. Он принял участие в мужской эстафете, а его лучшим результатом стала шестая строчка в индивидуальной гонке. По словам биатлониста, у него получилось практически всё, на что он рассчитывал в нынешнем сезоне.

«Думаю, мало кто вообще ожидал от меня некоторых результатов. Но в целом то, что я хотел в начале сезона, практически всё выполнил. Хотел завоевать медаль — она есть, хотел в личной гонке заехать хотя бы в топ-10 — это я тоже сделал. Ну и попасть в масс-старт получилось. Поэтому могу быть довольным, учитывая, как нелегко начинался мой сезон», — отметил Халили.

Прокомментировал результаты первенства планеты и Матвей Елисеев. Он признал, что подошёл к соревнованиям не в лучшей форме. При этом, несмотря на то что некоторые ошибки были допущены ещё в межсезонье, спортсмен не намерен менять личного наставника. В то же время рассматривается вариант его возвращения к общекомандным тренировкам или совместных занятий с Логиновым.

«У этого тренера была специальная методика подготовки, которая опробована на других людях. Она представляет собой небольшую перегрузку, а потом почти тотальный отдых. Я не успел восстановиться после этой перегрузки. Что-то надо поменять, но не думаю, что тренера. Ещё ошибка была в том, что по ходу было мало тестирований. Думаю, что буду покупать какой-то велостанок, чтобы делать тестирования раз в две недели и понимать, в какую сторону мы движемся», — объяснил Елисеев.

Тем временем стали известны размеры призовых, которые получат россияне за выступление на чемпионате мира. Среди мужчин больше всех заработал Эдуард Латыпов (€14 250). Халили — €11 150, что почти на €2 тыс. больше, чем Логинов. Елисееву достанется €7,9 тыс., а Евгению Гараничеву — €1250.

Призовые женщин несколько скромнее. Миронова, Куклина и Казакевич получат €8,8 тыс., €1750 и €1450 соответственно.