Тихонов: по скандалам в сборной это ЧМ по биатлону стал точно рекордным

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление российской команды на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Из стольких дисциплин — и всего одна медаль! Антирекорд. А вот по скандалам это чемпионат стал точно рекордным. Они там друг друга грызут, каждый доказывает, что он прав, а кто-то другой не прав. Что касается результата — это провал. Губерниев в одном был прав: если лидеры наделают ошибок, только в этом случае у нас есть шанс. Вот они и наделали, что нам позволило зацепить бронзу в эстафете», — приводит слова Тихонова «Советский спорт».

В активе сборной России — одна бронзовая награда чемпионата мира, завоёванная Каримом Халили, Матвеем Елисеевым, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым в эстафетной гонке 4 × 7,5 км.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что сборная России провела чемпионат мира ниже своих возможностей.