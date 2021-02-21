Ростовцев: пока Павлова не будет держать винтовку хотя бы по часу в день, ничего у неё не получится

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказал мнение о выступлении россиянки Евгении Павловой на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«С Женей я не знаком, мы никогда не встречались, но её тренера Константина Попова я знаю прекрасно — мы дружим, много лет бегали в одной команде. Сейчас постоянно перезваниваемся, обсуждаем какие-то вопросы. В последнем разговоре я ему сказал: «Пока Женя не будет держать винтовку хотя бы по часу в день и тренажить, ничего у неё не получится». Мне бы очень хотелось, чтобы Павлова начала работать в этом направлении», — заявил Ростовцев RT.

Он отметил, что серьёзная стрелковая база нарабатывается только через серьёзную работу — тренировки, специфические упражнения.

«Когда мы, тренеры, говорим, что биатлонист должен спать с винтовкой, за этим стоит опыт очень многих поколений. Биатлонист должен управлять винтовкой. Это требует очень точной межмышечной координации, которая достигается только одним: работой в состоянии статического напряжения, причём на усталости. А это каждодневная многочасовая работа. На балансирующей платформе, на подводке, на восьмёрке, на вынос, на стрессе, чтобы на рубеж одновременно приходили три-четыре человека, чтобы были внезапные помехи или вдруг в магазине не оказывалось бы одного патрона. Словом, человек на рубеже должен быть готов абсолютно ко всему. И должен уметь всё это контролировать», — добавил Ростовцев.

Ранее он назвал Шашилова идеальным биатлонным тренером.