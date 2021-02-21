Ростовцев назвал Шашилова идеальным биатлонным тренером

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказал мнение о старшем тренере женской сборной России Михаиле Шашилове.

«Он очень хороший тренер. Именно такой, какой сегодня нужен нашей женской команде. У Шашилова очень правильная тренерская философия. Заключается она в том, что результата в биатлоне нужно добиваться на основании больших объёмов тренировочных нагрузок. Мы пересекались в годы моей работы тренером, периодически обсуждали какие-то нюансы подготовки, и Шашилов, помню, сказал: «Вы с Пихлером молодцы. Всё делаете очень правильно», — заявил Ростовцев RT.

Он отметил, что тренерская философия Шашилова очень близка к философии Вольфганга Пихлера.

«А мы же в те времена, согласитесь, неплохо работали и очень неплохо стреляли. Возвращаясь к тому, что я сказал о стрельбе: уверен, что Шашилов понимает всю важность стойки. На мой взгляд, он идеальный биатлонный тренер. То, как сейчас бегут его спортсменки, — это в определённой степени показатель того, что функционально они подведены к чемпионату мира очень хорошо», — добавил Ростовцев.

Ранее он высказался о проблемах со стрельбой у российских биатлонистов.