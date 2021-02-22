Губерниев высказался об отказе Логинова общаться с прессой на ЧМ по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение об отказе лидера сборной России по биатлону Александра Логинова от общения со СМИ во время чемпионата мира в словенской Поклюке.

«Логинов получает зарплату в центре спортивной подготовки, ему платит зарплату регион, а всё это берётся из бюджета страны за счёт налогов людей. Люди хотят слышать и знать, что Саша Логинов думает на этом чемпионате мира. Отказывая журналистам, Логинов, за которого я болею и переживаю, отказывает в конечном счёте своим поклонникам. Мы должны это понимать», — приводит слова Губерниева News.ru.

Логинов объявил, что не будет общаться с прессой, ещё до старта чемпионата мира, а его тренер Александр Касперович в предпоследний день соревнований заявил, что не будет общаться с представителями российских СМИ.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли седьмое место в медальном зачёте ЧМ.