Губерниев высказался об отказе Логинова общаться с прессой на ЧМ по биатлону

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение об отказе лидера сборной России по биатлону Александра Логинова от общения со СМИ во время чемпионата мира в словенской Поклюке.
Губерниев высказался об отказе Логинова общаться с прессой на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Логинов получает зарплату в центре спортивной подготовки, ему платит зарплату регион, а всё это берётся из бюджета страны за счёт налогов людей. Люди хотят слышать и знать, что Саша Логинов думает на этом чемпионате мира. Отказывая журналистам, Логинов, за которого я болею и переживаю, отказывает в конечном счёте своим поклонникам. Мы должны это понимать», — приводит слова Губерниева News.ru.

Логинов объявил, что не будет общаться с прессой, ещё до старта чемпионата мира, а его тренер Александр Касперович в предпоследний день соревнований заявил, что не будет общаться с представителями российских СМИ.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли седьмое место в медальном зачёте ЧМ.

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