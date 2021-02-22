Опубликованы суммы гонораров российских биатлонистов за выступление на ЧМ

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Стали известны суммы гонораров отечественных биатлонистов за выступление на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Опубликованы суммы гонораров российских биатлонистов за выступление на ЧМ
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, в сборной России лучшим по призовым стал Эдуард Латыпов, который заработал €14,25 тыс. Призовые Карима Халили составили €11,15 тыс., Александр Логинов заработал €9,25 тыс., Светлана Миронова — €8,8 тыс., Матвей Елисеев — €7,9 тыс., Лариса Куклина — €1,75 тыс., Ирина Казакевич — €1,45 тыс., Евгений Гараничев — €1,25 тыс.

Лидером среди всех участников чемпионата мира стала норвежка Тириль Экхофф, которая завоевала четыре золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Она получит €87,2 тыс.

Ранее Бородавко заявил, что Большунов готовится к чемпионату мира по индивидуальной программе.

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