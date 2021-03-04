Биатлонистка Куклина — о своём выступлении в эстафете: никому ничего не хочу доказывать

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Никому ничего не хочу доказывать. У нас есть протоколы и тренеры, которые решают. Я показываю всё, что от меня зависит. Была ли сегодня лучшая Лариса Куклина в сезоне? Надеюсь, что нет. Есть ещё впереди личные старты. Всё же надеюсь на лучшее состояние этого сезона и на лучший результат», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

30-летняя Куклина бежала третий этап эстафеты, приняла её у Ирины Казакевич десятой и, не допустив промахов на двух огневых рубежах, передала эстафету Светлане Мироновой на седьмой позиции.

Ранее Ульяна Кайшева заявила, что ей удобнее бежать четвёртый этап в эстафетах.