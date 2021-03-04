Биатлонистка Кайшева заявила, что ей удобнее бежать четвёртый этап в эстафетах

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Каждый раз будет получаться по-разному. Статистика показывает, что я лучше стреляю на четвёртом этапе. Объясняю себе, что в конце я иду со своим темпом, потому что разрывы уже большие. Сейчас темп навязан толпой. Неудобно идти, как привыкла, потому что происходят постоянные перестановки. Держать общий темп было несложно, но для стрельбы было тяжело, — приводит слова Кайшевой «Матч ТВ».

26-летняя Кайшева бежала первый этап эстафеты и допустила три промаха на двух огневых рубежах. Она передала эстафету Ирине Казакевич на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что женская сборная Швеции завоевала «Малый хрустальный глобус» в эстафетах.