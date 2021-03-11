Латвийский биатлонист Расторгуев отстранён за нарушение антидопинговых правил
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Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Отмечается, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) дисквалифицировал спортсмена из-за нарушения пункта антидопинговых правил, согласно которому необходимо обязательно уведомлять допинг-офицеров о своём местонахождении. Расторгуев же трижды нарушил данный пункт в течение года.
У латвийца есть две недели, чтобы обжаловать данное решение.
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