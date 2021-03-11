Латвийский биатлонист Расторгуев отстранён за нарушение антидопинговых правил

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев временно отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Отмечается, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) дисквалифицировал спортсмена из-за нарушения пункта антидопинговых правил, согласно которому необходимо обязательно уведомлять допинг-офицеров о своём местонахождении. Расторгуев же трижды нарушил данный пункт в течение года.

У латвийца есть две недели, чтобы обжаловать данное решение.

Ранее в Норвегии отреагировали на слова Елены Вяльбе и Юрия Бородавко о терапевтических исключениях.