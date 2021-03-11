Латвийский биатлонист Расторгуев отстранён за нарушение антидопинговых правил

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Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев временно отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
Латвийский биатлонист Расторгуев отстранён за нарушение антидопинговых правил
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Отмечается, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) дисквалифицировал спортсмена из-за нарушения пункта антидопинговых правил, согласно которому необходимо обязательно уведомлять допинг-офицеров о своём местонахождении. Расторгуев же трижды нарушил данный пункт в течение года.

У латвийца есть две недели, чтобы обжаловать данное решение.

Ранее в Норвегии отреагировали на слова Елены Вяльбе и Юрия Бородавко о терапевтических исключениях.

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