В Норвегии отреагировали на слова Вяльбе и Бородавко о терапевтических исключениях

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и тренера российских лыжников Юрия Бородавко о том, что прогресс норвежцев связан с терапевтическими исключениями.

По его словам, норвежскую сторону регулярно просят прокомментировать различные обвинения и критику со стороны России.

«Невозможно оценить, насколько правдоподобны такие заявления. Это также относится к заявлениям о терапевтических исключениях, которые не соответствуют действительности, что уже было тщательно задокументировано», — приводит слова Бьервига Expressen.

Он отметил, что всем известно, как тренируется норвежская команда, а также подчеркнул, что в их страну регулярно приглашаются лыжники из других стран на совместные занятия, чтобы подчерпнуть опыт друг друга.

Ранее Йоханнес Клебо поблагодарил норвежскую федерацию за отзыв апелляции на результаты марафона на ЧМ.