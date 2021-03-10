Клебо поблагодарил норвежскую федерацию за отзыв апелляции на результаты марафона на ЧМ

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Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо поблагодарил Норвежскую лыжную ассоциацию за отзыв апелляции на результаты марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Хочу поблагодарить лыжную ассоциацию за те усилия, которые они приложили ради меня, а также за то, что поддержали моё решение. Мы обо всём договорились, и теперь я хочу смотреть только вперёд», — приводит слова Клебо Dagbladet.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее Сергей Крянин заявил, что Клебо поступил как настоящий спортсмен в ситуации с апелляцией.

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