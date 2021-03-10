Крянин заявил, что Клебо поступил как настоящий спортсмен в ситуации с апелляцией

Бронзовый призёр ЧМ-2001 Сергей Крянин прокомментировал слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Считаю, что Клебо поступил как настоящий спортсмен. Лыжные гонки — это физическая культура, а культура означает какое-то театральное представление. Спектакль уже состоялся, медали раздали, и после драки кулаками не машут. Будет следующая гонка, и пусть они там доказывают, кто сильнее, уже в честной борьбе. Йоханнес понимает, что совершил ошибку, и не хочет, чтобы ему доставались нечестные медали. Поступает как мужчина», — цитирует Крянина «Чемпионат».

Он также отметил, что просто так в лыжных гонках награды не завоёвываются, честных спортсменов стоит уважать.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее Анфиса Резцова похвалила Клебо после слов об отказе от апелляции.