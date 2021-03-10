Резцова похвалила Клебо после слов об отказе от апелляции

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Резцова похвалила Клебо после слов об отказе от апелляции
  • © РИА Новости

«Я считаю, что Клебо правильно сделал, — это классно! Умница! Я не осуждаю Клебо за то, что он так сделал. То, что его лишили медали, — это, по-моему, неправильно. Он правильно сказал, что хочет не ходить по заседаниям, а сосредоточиться на лыжне. Я зауважала его больше. Это просто умница!» — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее Василий Рочев сравнил финиш Клебо и Большунова со своим на ЧМ-2005.

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