Резцова похвалила Клебо после слов об отказе от апелляции

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Я считаю, что Клебо правильно сделал, — это классно! Умница! Я не осуждаю Клебо за то, что он так сделал. То, что его лишили медали, — это, по-моему, неправильно. Он правильно сказал, что хочет не ходить по заседаниям, а сосредоточиться на лыжне. Я зауважала его больше. Это просто умница!» — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее Василий Рочев сравнил финиш Клебо и Большунова со своим на ЧМ-2005.