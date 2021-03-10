Рочев сравнил финиш Клебо и Большунова со своим на ЧМ-2005

Чемпион мира 2005 года Василий Рочев — младший оценил финиш россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Есть случай Большунов — Клебо, но есть ещё показательный случай с того же спуска и финишной прямой из 2005 года — это мой финиш с Туром Арне Хетланном. Не будем углубляться и говорить, что там был спринт, а тут финиш на 50 км — по большому счёту развязка одинаковая. Один был впереди, а другой, на выкате имея более высокую скорость, пытался перестроиться и выходить на параллельную лыжню. В моём случае впереди был он. Самое главное, что это уже всплыло где-то и провели параллели», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, оба финиша похожи по динамике, тактике и развитию событий, но в его случае находящийся впереди Хетланн не стал смещаться ближе к нему, в отличии от ситуации с Большуновым и Клебо.

«В случае с Клебо Саша смещался намеренно и прижал Йоханнеса к борту. На замедленных видео понятно, что это было ещё до финишных коридоров. Столкновение или контакт произошли до нарезанной лыжни. Ссылаться на нарушение пункта правил со стороны Клебо, что он помешал Саше в коридорах, не имеет никакого смысла. Всё было до коридоров, на поворотах, где лыжни нет», — сказал Рочев.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее в сборной Норвегии подтвердили, что апелляция о дисквалификации Клебо отозвана.