В сборной Норвегии подтвердили, что апелляция о дисквалификации Клебо отозвана

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Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг подтвердил, что апелляция на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе была отозвана по просьбе самого спортсмена.
В сборной Норвегии подтвердили, что апелляция о дисквалификации Клебо отозвана
  • Reuters

«Он хочет закончить это дело и оставить его позади. Он хочет, чтобы лыжные гонки были выиграны на стадионе, а не юридическим путём. Мы всегда знали, что есть аргументы как за, так и против того, что Норвегия должна обжаловать дисквалификацию Йоханнеса после марафона на чемпионате мира. Поэтому мы поддерживаем Йоханнеса и сразу же связались с FIS, когда он заявил о своём желании», — цитирует Бьервига Dagbladet.

Он подчеркнул, что национальная федерация  заинтересована в поиске лучших решений для всех участников инцидента.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам назвал сильным ходом заявление Клебо.

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