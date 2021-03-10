Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал сильным ходом заявление Клебо

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Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал сильным ходом заявление Клебо
  • Reuters

«Эмоции поначалу всегда преобладают. Скорее всего, когда горячие головы остыли, все посмотрели в более объективной и спокойной обстановке и увидели, что нарушение есть, что нет смысла ломать копья и получать отрицательные ответы, что лучше признаться в том, что есть. Это достаточно сильный ход и достойно уважения. Приятно, что это так», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Клебо заслуживает уважения по итогам ситуации с апелляцией.

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