Губерниев считает, что Клебо заслуживает уважения по итогам ситуации с апелляцией
- Reuters
«Клебо молодец, заслуживает уважения! Правильное решение и мудрые слова!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.
Ранее Клебо попросил отозвать апелляцию на результаты лыжного марафона на ЧМ.