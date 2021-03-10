Губерниев считает, что Клебо заслуживает уважения по итогам ситуации с апелляцией

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Губерниев считает, что Клебо заслуживает уважения по итогам ситуации с апелляцией
  • Reuters

«Клебо молодец, заслуживает уважения! Правильное решение и мудрые слова!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Александр Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста российской команды Клебо дисквалифицировали, а Большунову была присуждена серебряная награда. Победу в итоге одержал другой норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Ранее Клебо попросил отозвать апелляцию на результаты лыжного марафона на ЧМ.

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