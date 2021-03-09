Майгуров назвал причину иска СБР к Драчёву

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал подачу организацией иска к её бывшему руководителю Владимиру Драчёву.
Майгуров назвал причину иска СБР к Драчёву
  • РИА Новости

«Я бы не хотел эту тему комментировать, это наши внутренние дела. Но раз уж эта информация появилась, то поясню. Наше требование к Драчёву передать документы относится к бухгалтерским документам, договорам, личным делам. То есть к тому, что обычно передаётся при смене руководителя. Причина иска в том, что официально эти документы не были переданы», — приводит слова Майгурова РИА Новости.

Он отметил, что у СБР на сегодняшний день не хватает нескольких документов.

«Почему мы обратились в суд? Потому что на обычную просьбу передать эти документы ответа не было. Вот и всё», — добавил глава организации.

55-летний Драчёв возглавлял СБР с 2018 по 2020 год.

Ранее Драчёв предположил, с чем может быть связан иск СБР.

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