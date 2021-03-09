Драчёв предположил, с чем может быть связан иск СБР

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал предположение, с чем может быть связана подача к нему иска организацией.
Драчёв предположил, с чем может быть связан иск СБР
  • РИА Новости

«Я приблизительно представляю, о чём идёт речь. У них же идёт судебное разбирательство по иску Тарасова, вот они и пытаются ему противостоять и не выплачивать деньги за проделанную работу. Они, видимо, решили подать встречный иск в мою сторону. Но это глупость неимоверная», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Драчев и бывший вице-президент СБР Сергей Тарасов покинули организацию летом 2020 года, за два года до окончания четырёхлетнего срока их полномочий. Тарасов пытается добиться от СБР компенсации в размере 3,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что СБР подал иск к экс-президенту организации Драчёву.

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