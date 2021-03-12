Россиянка Егорова и норвежка Калькенберг поделили золото в спринте на этапе Кубка IBU
Российская биатлонистка Анастасия Егорова и норвежка Эмили Охейм Калькенберг поделили победу в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
- © РИА Новости / Александр Вильф
Обе спортсменки финишировали за 20 минут 12,6 секунды, не допустив ни одного промаха.
Бронзовая медаль досталась Ребекке Пасслер из Италии (+ 15,6).
Ранее сообщалось, что Кентен Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место.
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