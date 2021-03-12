Елисеев остался доволен выступлением в спринте на этапе КМ

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Я показал максимум из того, что есть у меня на сегодняшний день, и это даже лучше, чем было неделю назад, так что я доволен», — приводит слова Елисеева РИА Новости.

Биатлонист отмечает, что научился получать удовольствие от гонок.

«Будет гораздо проще на этом фоне улучшать свои результаты, а не то, что постоянно мучаешься от каждой гонки, несмотря на результат», — добавил он.

Победителем спринтерской гонки стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бё. Третье — итальянец Лукас Хофер. Елисеев финишировал на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты финишировали вне топ-15 в спринте на этапе КМ в Нове-Место.